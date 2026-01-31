Fırtına Hayvan Çadırlarını Uçurdu

KÜTAHYA'da üretici Selim Yıldız'ın şiddetli fırtına nedeniyle hayvan çadırları uçtu. Başvurusu üzerine Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yeni hayvan çadırları temin edilerek Yıldız'a teslim edildi.

Kent merkezine bağlı Kırgıllı Mahallesi'nde oturan Selim Yıldız'ın, küçükbaş hayvanlarını baktığı çadır, önceki gün etkili olan fırtınada uçarak zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran Yıldız'ın talebi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından temin edilen yeni hayvan çadırları, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kuruldu. Hayvanların barınma sorunu giderilirken, üretici Selim Yıldız verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür etti. Yıldız, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçen rüzgarda hayvan çadırım yıkıldı. Tarım İl Müdürlüğüne müracaatta bulundum. Hayvanlarımı koymak için çadırımı verdiler" dedi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,