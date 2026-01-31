Fırtına Hayvan Çadırlarını Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına Hayvan Çadırlarını Uçurdu

31.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da fırtına sonucu hasar gören çadırlar, Tarım Müdürlüğü tarafından yenilenerek teslim edildi.

KÜTAHYA'da üretici Selim Yıldız'ın şiddetli fırtına nedeniyle hayvan çadırları uçtu. Başvurusu üzerine Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yeni hayvan çadırları temin edilerek Yıldız'a teslim edildi.

Kent merkezine bağlı Kırgıllı Mahallesi'nde oturan Selim Yıldız'ın, küçükbaş hayvanlarını baktığı çadır, önceki gün etkili olan fırtınada uçarak zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran Yıldız'ın talebi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından temin edilen yeni hayvan çadırları, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kuruldu. Hayvanların barınma sorunu giderilirken, üretici Selim Yıldız verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür etti. Yıldız, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçen rüzgarda hayvan çadırım yıkıldı. Tarım İl Müdürlüğüne müracaatta bulundum. Hayvanlarımı koymak için çadırımı verdiler" dedi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Fırtına, Fırtına, Kütahya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Hayvan Çadırlarını Uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:42:54. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Hayvan Çadırlarını Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.