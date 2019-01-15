Son Dakika Haberleri: Fırtına Minareye Zarar Verdi

Fırtına Minareye Zarar Verdi

20 dakika önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Hürriyet Mahallesi Camii minaresinin külah bölümü fırtına nedeniyle yana yattı.

Fırtına Minareye Zarar Verdi, System.String[]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Hürriyet Mahallesi Camii minaresinin külah bölümü fırtına nedeniyle yana yattı. Külah bölümü, ucundaki alemiyle birlikte tedbir amacıyla vinçle indirildi.

Sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Hürriyet Mahallesi Camii minaresinin külahı yana yattı.

Ekipler külahı düşmemesi için seferber oldu. Yerinden çıkan Külah, düşme tehlikesi nedeniyle bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Camiye gelen Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, çalışmayı takip etti. Vinç yardımıyla ve işçilerin yoğun çalışmasıyla 30 metre yükseklikteki külah aşağıya indirildi.

Minarenin külah bölümünün gerekli bakım yapıldıktan sonra tekrar yerine takılacağı bildirildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:12 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Dalaman, Muğla, Güncel
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