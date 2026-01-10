Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 22.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılacak.

Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.