Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2) - Son Dakika

Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2)

6 saat önce

PEGASUS'TAN AÇIKLAMAOrdu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçen Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili şirketten açıklama yapıldı.

Fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta panik anları kamerada (2), System.String[]

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçen Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili  şirketten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen-Ordu Giresun seferini yapan PC2862 sefer sayılı TC-DCA kuyruk tescilli uçağımız, 23.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen uçuş sırasında orta seviye türbülans koşullarında son yaklaşmada Windshear (rüzgar kırılması) ikazı almış ve daha uygun yaklaşma şartları sağlamak amacıyla uçuş kuralları gereği yaklaşmaya devam etmeyerek pisti pas geçmiştir. Uçağımız, ikinci yaklaşmasında emniyetle inişini gerçekleştirmiştir."

Anıl UÇAN/İSTANBUL,


Sabiha Gökçen, Pegasus, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:58 Kaynak: DHA
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