Fırtına, Otobüs Terminalinin Çatısını Uçurdu
57 dakika önce
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ARDAHAN, (DHA )- ERZİNCAN'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu.
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ARDAHAN, (DHA
)- ERZİNCAN'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu. Erzincan
ve çevresinde dün gece etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu. Terminalde otobüs bekleyenler, çatının uçmasından dolayı çıkan sesten dolayı deprem olduğunu zannedip korkarak terminal dışına kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Terminal çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çevrede temizlik çalışması başlatıldı.
ARDAHAN GÖLE OKULLAR TATİL
Bu arada Ardahan
'ın Göle
ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bugün (16 Ocak) tatil edildi. Ardahan- Posof
karayolu kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: DHA
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