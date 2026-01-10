Fırtınada Mahsur Kalan Kampçılar Kurtarıldı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran ancak çadırlarının fırtına sonucu uçması ile mahsur kalan 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Gömbe Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nden 24 kişi, gece kamp yapmak için dağlık alana giderek çadır kurdu. Fırtına nedeniyle çadırları uçan grup, burada mahsur kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, grubu 2 saat içerisinde kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti.