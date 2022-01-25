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FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ - Son Dakika

FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ

25.01.2022 05:30
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ

İZMİR'de, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken bir iş yerinin tentesi uçarak, elektrik direğine zarar verdi.

İZMİR'de, fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken bir iş yerinin tentesi uçarak, elektrik direğine zarar verdi. Hasarın meydana geldiği olayda direğe takılan tente, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 90 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrilirken, Çiğli ilçesinde bir iş yerinin tentesi uçarak elektrik direğinde asılı kaldı. Durumu gören çevredekiler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinde asılı kalan tente indirildi. Uçan tente nedeniyle iş yerinin yanı sıra elektrik direğinde hasar meydana geldi. Bu arada şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar kıyı şeridini aşarak yürüyüş yollarına taştı.

DENİZ ULAŞIMINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kentte etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle dün akşam saat 19.50'den itibaren İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.(İZDENİZ) tarafından yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ
FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ

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Meteoroloji, Fırtına, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FIRTINADA UÇAN TENTE ELEKTRİK DİREĞİNE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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