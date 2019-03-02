Fıs Çocuk Kupası Uludağ'da Başladı
41 dakika önce
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa'da başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu
faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa
'da başladı.
75 sporcunun katılımı ile Bursa Uludağ
Kayak Merkezinde organize edilen müsabakaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Tarkan
Soyak, Zafer Dumlu
, federasyon genel sekreteri Tevfik Odabaşı yerinde takip etti. İlk gün sporcular büyük slalomda yarıştı. Son derece zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar yarın yapılacak slalom yarışmaları ile tamamlanacak.
- İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:43 Kaynak: DHA
Hırsız Girdi Diye Evine Gelen Vatandaş, Husumetlisi Tarafından Bacağından Vuruldu
Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu
Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
Ek Bilgi ve Fotoğraflarla) Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü