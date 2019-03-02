Son Dakika Haberleri: Fıs Çocuk Kupası Uludağ'da Başladı

Fıs Çocuk Kupası Uludağ'da Başladı

41 dakika önce

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa'da başladı.

Fıs Çocuk Kupası Uludağ'da Başladı, System.String[]
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Çocuk Kupası müsabakaları Bursa'da başladı.

75 sporcunun katılımı ile Bursa Uludağ Kayak Merkezinde organize edilen müsabakaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Tarkan Soyak, Zafer Dumlu, federasyon genel sekreteri Tevfik Odabaşı yerinde takip etti. İlk gün sporcular büyük slalomda yarıştı. Son derece zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar yarın yapılacak slalom yarışmaları ile tamamlanacak. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:43 Kaynak: DHA

Bursa, Türkiye Kayak Federasyonu, Spor
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