Son Dakika Haberleri: Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de İphone Satışları Yükseldi

Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de İphone Satışları Yükseldi

30 dakika önce

– ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, Çin'deki üçüncü taraf dağıtıcılara indirim yapma kararının ardından şirketin ülkedeki iPhone satışları Ocak'ta yükseldi.

Fiyat İndiriminin Ardından Çin'de İphone Satışları Yükseldi, System.String[]
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, Çin'deki üçüncü taraf dağıtıcılara indirim yapma kararının ardından şirketin ülkedeki iPhone satışları Ocak'ta yükseldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 10 Ocak'ta uygulanan söz konusu indirimin ardından Çin'in önde gelen e-ticaret platformundaki iPhone satışları yüzde 76, Çin merkezli perakende platformu Suning'de de yüzde 83 arttı.

Söz konusu fiyatlardaki düşüş Çin'de 2018'de düşen iPhone satışlarının ardından yapılırken, Huawei Technologies ve Vivo Electronics gibi yerel markaların akıllı telefon sevkiyatında 2018'de rekor düzeyde artışlar görüldü. Aynı dönemde Çin piyasasında Apple ürünleri satışlarında ise yüzde 13 düşüş olduğu belirtilmişti.

Geçen hafta 2019 yılı ilk mali çeyrek gelirlerini açıklayan Apple, şirket gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.0 düşüşle 84.3 milyar dolara gerilediğini duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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