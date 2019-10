Fizyoterapistten kadına şiddete karşı şarkılı mesaj

İZMİR - İzmirli Fizyoterapist Ezgi Filiz, kadına karşı şiddete karşı farkındalık sağlamak amacıyla ünlü şarkıcı Sertap Erener'in 'Olsun' şarkısını seslendirip sosyal medyada paylaştı.

İzmir'de özel bir hastanede görevli Fizyoterapist Ezgi Filiz, kadına karşı şiddetin sona ermesi amacıyla bir klip çekti. Evinde stüdyo ortamı hazırlayan Filiz, ünlü şarkıcı Sertap Erener'in 'Olsun' isimli parçasını seslendirdi. Sadece kadına karşı değil, doğaya, insana gösterilen her türlü şiddete karşı olduğunu anlatan Filiz, "İnsana, doğaya yapılan her türlü şiddete karşı biri olarak değişen toplum yargılarımızın düzelmesini ve bir an önce ülkemizin toparlanmasını umuyorum. Dünyada tek görevimiz insan olmak ama maalesef bunu bile beceremez olduk. Emine Bulut'un kızının çığlığı kadar kuvvetli olmalı sesimiz. Keşke farkındalık oluşturmak için daha fazla şey gelse elimizden. Çok üzülüyorum. Sertap Erener'in bu şarkısını Emine Bulut ve tüm kadınlara armağan ediyorum" diye konuştu.