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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
: "Balıkesir Edremit
belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:43 Kaynak: DHA
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