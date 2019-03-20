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2 saat önce

Örgütün Çukurova sorumlusu Mersin'de yakalandıMERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.

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Örgütün Çukurova sorumlusu Mersin'de yakalandı

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:19 Kaynak: DHA

PKK, Çukurova, Mersin, Güncel
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