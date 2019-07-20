Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var
17 dakika önce
Son dakika! İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:00 Kaynak: DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken, çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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