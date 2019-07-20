Son Dakika Haberleri: Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var
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Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var

17 dakika önce

Son dakika! İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi.

Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken, çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Yavuz Sultan Selim, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:00 Kaynak: DHA
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