Son dakika! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 200 metre kala otobüs bariyerlere çarptı. Bazı yolcular yaralanırken, çok sayıda sağlık ekibi olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

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