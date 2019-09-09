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1 saat önce
İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi
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