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1 saat önce

İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi


İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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