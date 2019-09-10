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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:06 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin Artuklu ilçesinde ise düzenlenen operasyonda sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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