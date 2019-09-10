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6 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin Artuklu ilçesinde ise düzenlenen operasyonda sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) Azad kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:06 Kaynak: DHA
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