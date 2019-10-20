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Beşiktaş Divan Kurulu, seçimin sonucunu açıkladı; Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
Beşiktaş Divan Kurulu, seçimin sonucunu açıkladı; Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.
Oy dağılımı şu şekilde:
Ahmet Nur Çebi: 5 bin 9 Serdal Adalı
: 2 bin 983
Hürser Tekinoktay: 537
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