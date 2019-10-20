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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet

Mustafa Yumlu maç sonunda isyan etti: Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar?