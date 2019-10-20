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1 saat önce

Beşiktaş Divan Kurulu, seçimin sonucunu açıkladı; Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

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Beşiktaş Divan Kurulu, seçimin sonucunu açıkladı; Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Oy dağılımı şu şekilde:

Ahmet Nur Çebi: 5 bin 9

Serdal Adalı: 2 bin 983

Hürser Tekinoktay: 537


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:03 Kaynak: DHA
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