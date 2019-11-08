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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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