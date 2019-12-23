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6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki tartışmayla ilgili) Bu olayın bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Kapsamlı, ayrıntılı açıklama yapması gereken CHP'dir.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki tartışmayla ilgili) Bu olayın bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Kapsamlı, ayrıntılı açıklama yapması gereken CHP'dir. CHP yönetiminin, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapması gerek.


Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
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