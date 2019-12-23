AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki tartışmayla ilgili) Bu olayın bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Kapsamlı, ayrıntılı açıklama yapması gereken CHP'dir. CHP yönetiminin, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapması gerek.