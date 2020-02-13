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7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.


Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
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