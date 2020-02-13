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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriye Rejimi Parlamentosu'nda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlıbaşına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır.
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