FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 500 bin ?'ye kadar ödülle Gri Liste'de aranan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 500 bin ?'ye kadar ödülle Gri Liste'de aranan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular