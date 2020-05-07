İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 500 bin ?'ye kadar ödülle Gri Liste'de aranan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edildi.
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7.05.2020 20:04:17. #1.13#