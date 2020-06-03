FLAŞ
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 31 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 31 Mayıs 2020'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Mazlum Garzan' kod adlı Veysel Kaya olduğunu açıkladı. Terörist Kaya'nın, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edildiği saldırının patlayıcısını hazırladığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:39 Kaynak: DHA
Son Dakika Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu