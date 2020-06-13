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Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran...
Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:44 Kaynak: DHA
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