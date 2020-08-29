GİRESUN'DA KAYIP 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ
Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1'inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Kimliği Kemal Akar'a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2'si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:43 - Kaynak: DHA
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