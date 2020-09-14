Bahçeli:  Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir - Son Dakika

Bahçeli:  Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir.

Bahçeli:  Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemizde Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, koronavirüs ve gündeme ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İnsanlığa musallat olan yeni tip Koronavirüs salgını sınır tanımıyor, hiçbir ülkeyi takmıyor, herhangi bir engele de takılmıyor. Yayıldıkça yayılıyor, ihmal ve tedbirsizliklerden etap etap istifade ederek insan bedenine tutunuyor, sonra da ağır sonuçlara neden oluyor. Dünya büyük bir felaketin yükünü kaldırmaya çalışıyor. Salgının önünü kesmek, virüsün bulaşıcılığını önlemek, hastalığı kalıcı ve köklü tedavi etmek için yoğun emek ve mesai sarfediliyor. İnanıyorum ki beklenen günler gelecek, şifa insanlıkla buluşacaktır. Karamsarlığa gerek yoktur. Bir kaşık suda fırtına koparmaya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır, ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki duyarlı olalım. Maskesi kolunda gezen, sosyal mesafeyi askıya alan, temizlik şartlarını ihlal edenler başkalarının yaşama hakkını riske attıklarını görmek mecburiyetindedir. Tavsiye edilen kurallara bilerek ve kasten uymadan toplum hayatına karışanlar insan sağlığını hiçe sayan vicdansızlardır. Eğlence merkezlerinde, gece kulüplerinde, düğünlerde, toplu taşıma vasıtalarında maske takmadan mesafe koymadan sorumsuzca hareket edenlerin virüsün bulaşmasına destek oldukları, insan ve toplum sağlığına kast etmeleri feci bir vebaldir. Nefes alma hakkını gasp edenler suçludur" ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜSE KARŞI OLAĞANÜSTÜ BİR MÜCADELE SERGİLENMEKTEDİR'Bahçeli, koronavirüs tablosundaki rakamlara da değinerek, "Ülkemizde Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Şu yarım aydınlara bakınız. Her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar. Gece gündüz Türkiye'nin KOVİD-19'la mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır. Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgar gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır. Türkiye'nin KOVİD-19'a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları aşikardır. Sağlık çalışanlarımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanlar tedavisi imkansız ahlaksızlık hastalığına yakalanmışlardır" diye konuştu.'VİRÜSE TESLİM OLMAYACAĞIZ'Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, muazzam bir dirayetle çalıştığını belirterek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Virüse teslim olmayacağız. Devletimiz ve hükümetimiz meseleyi çoktan kavrayarak musibeti bertaraf etmek amacıyla seferberlik ruhuyla çabalamaktadır. Buna saygı duyup destek vermek varken kötümserlik aşılamak iyi niyetli ve dürüst bir tavır değildir. Ayrıca görevlerini üstün bir vatan sevgisiyle yapan polislerimize ve diğer bütün güvenlik güçlerimize hakarete yeltenenler de virüs kadar tehlikelidir. Hiç kimsenin zor şartlar altında vazife yapan kahramanlarımızı suçlamaya ve saldırmaya hakkı yoktur. Her gün şehit verdiğimiz şu günlerde, devletimizin mücadele kararlılığını sorgulamak Türkiye düşmanlarını sevindirecektir. Bu vesileyle vatan ve millet için toprağa düşen aziz şehitlerimize, KOVİD-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Her ne kadar virüse karşı CHP Genel Başkanı'nın dile getirdiği gibi parlak bir görüşümüz(!) yoksa da, maske-mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymak önceliğimiz olmalıdır. Bu gecenin sonunda güzel bir günün bizi beklediğine inanalım, itimat edelim. Akif'in dediği gibi, 'Yeis haramdır, yeis küfürdür.' Önce tedbir, sonra da tevekkül diyelim. Kendi aklımızı kullanacak cesareti gösterip duanın gücüyle birbirimize kenetlenelim. Emin olunuz, başaracağız, bu Korona günlerini geride bırakacağız."

Haber:  ANKARA, -


MHP Genel Başkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli:  Koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir - Son Dakika

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