Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Huzur, Taciz, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:30 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih, Juventus'tan eski futbolcusu Douglas Costa'yı kiraladı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 127 teröristi deşifre etti         
15:58
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:35:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei