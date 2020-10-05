Son dakika haber! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:30 - Kaynak: AA
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