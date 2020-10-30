Sözcü Kalın: Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'deki depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla harekete geçtiğini duyurdu.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" dedi.