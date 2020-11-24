Menemen'de Başkan Aksoy ve 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen cumartesi sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başkan Aksoy'la gözaltına alınanlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile belediye personelinin bulunduğu bildirildi. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 23 kişi dün adliyeye sevk edildi.

AKSOY DAHİL 11 KİŞİYE TUTUKLAMAHakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. Aksoy, yanında bavulla birlikte adliyeye gelmiş ve basın mensuplarına yanıt vermemişti. Serdar Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aksoy ile tutuklananlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yaşatürk, Mustafa Çama, Gökhan Uzun, Tarkan Fikret Çalık ve Gamze Yıldız'ın da bulunduğu bildirildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Ayrıca, adliye önünde kararın açıklanmasını bekleyen şüphelilerin yakınları arasında kavga çıktı. Polis, kavga edenleri müdahale ederek ayırdı.AKSOY İLE İLGİLİ İDDİALAR ŞÖYLE

Serdar Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını bildirdi. Ayrıca söz konusu ihalenin, çöp kamyonları teslim alındıktan 8 gün sonra ve hukuka aykırı yapıldığı iddia edildi. Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı.