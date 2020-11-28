Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti

28.11.2020 19:19
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 103 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 182 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 103 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 182 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 373'e yükseldi. Bugün toplam 174 bin 443 test yapılırken, 30 bin 103 yeni vaka sayısı, 6 bin 714 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 487 bin 912 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 611 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 396 bin 227'Ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 903 olduğu açıklandı.

"Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur" dedi.

(İHA)

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti

Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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