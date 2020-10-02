NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği aktarıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği aktarıldı. Açıklamada, "Sayın Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşecek" denildi.

NATO, Stoltenberg'in Türkiye ziyaretinin ardından Salı günü de Yunanistan'ı ziyaret edeceğini açıklarken, Genel Sekreter'in ziyareti sırasında Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geleceğini ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin tırmanması sonrası bölgede tansiyonun düşmesi için inisiyatif alan NATO, gerçekleştirilecek bu ziyaretler ile taraflar arasındaki diyaloğu pekiştirmeyi hedefliyor.

(Mustafa Ulusoy/İHA)