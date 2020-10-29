Bunları sinemaya aktarmalıydık! - Son Dakika

Bunları sinemaya aktarmalıydık!

29.10.2020 10:01
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"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenleniyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenleniyor.  Festivalin altıncı gününde yönetmen Derviş Zaim'in Suriye iç savaşının ilk yıllarında geçen olayları anlattığı "Flaşbellek"in gösterimi, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Kadıköy Sineması'nda yapılan gösterimde yönetmen Derviş Zaim, uygulayıcı yapımcı Emre Oskay, oyuncular Hanin Abaji, Ali Süleyman, Nadi Güler, Muhammed Rıfkı ve Husam Ali izleyicilerin sorularını yanıtladı.

"Suriye, yanı başımızda ve bizi direkt etkileyen meselelerden biri"

Yönetmen Zaim, Suriye'de yaşanılanların beyazperdeye taşınması gerektiğini belirterek, "Bizim yapmamız gereken şeylerdendi. Çünkü yanı başımızda ve bizi direkt etkileyen meselelerden biri. Bu filmle Türk sinemasında bir ilki yapmaya gayret ettik. 'Suriye'de gerçekten neler oldu?' meselesini ele almaya çalıştık. Çok kompleks bir mesele, biz olabildiğince soğukkanlı biçimde beyazperdeye getirmeye gayret ettik." dedi.

Zaim, filmi 7 hafta gibi bir sürede çektiklerini ancak film hazırlığının 4-5 yıl sürdüğünü söyledi. Film sahnelerinde şiddeti öne çıkarmamaya çalıştıklarını vurgulayan Zaim, "Birçok öldürmeyi ve ölümü göstermedik. Şiddetin kutsanması ya da şiddet pornografisi yapmak istemedik. Savaştaki şiddeti seyirciye hissettirmemiz gerekiyordu ama bunu yaparken çok dikkat ettik." ifadelerini kullandı.

Zaim, ana karakterlerinden birinin konuşamamasına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu filmin aynı zamanda konuşamayan insanların da bir metaforu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi hikayesini anlatamayan insanların hikayesini anlatmak gibi bir derdimiz vardı. Baktığınız zaman ana karakter konuşamıyor. Konuşabildiği tek şey de Obama'nın sesi, burada da bir ironi var. Gerçekliği resmederken ironiyi, komediyi ve metaforları kullandık. Gerçekliği sadece saf biçimde saptanmasını yönelik vermedik. Neo-realist bir stil olmadı, iyi ki de olmadı. Bu da beni mutlu eden sebepler arasında."

"Flaşbellek" filmi hakkında

Senaryosu da Derviş Zaim'e ait olan "Flaşbellek"in oyuncu kadrosunda, Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos'un, kurgusunu Aylin Zoi Tinel'in, sanat yönetmenliğini Sıla Karaca ile Seda Saçlı'nın üstlendiği film, Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikaye ediyor.

Gerçek bir olaydan yola çıkan hikayenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atarken, filmde savaş esnasında aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan Ahmet'in başından geçenler ironik hikayenin temelini oluşturuyor.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Bunları sinemaya aktarmalıydık!

Film Festivali, Kadıköy, Suriye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Bunları sinemaya aktarmalıydık! - Son Dakika

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