Florentino Perez: 'Bazı Türk takımları NBA'e katılabilir'
1 saat önce
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolda olduğu kadar basketbolda da çılgın hamleler yapıyor.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolda olduğu kadar basketbolda da çılgın hamleler yapıyor.
Perez, kulübün basketbol takımıyla ilgili olarak, "Benim hayalim Real Madrid'in, dünyanın en iyi ligi NBA'de oynaması. NBA yönetimine Real Madrid'in Doğu Konferansı'na girip giremeyeceğini sordum. Ancak bunun çok zor olduğunu söylediler. Bazı Türk ve Yunan takımları da NBA'e katılabilir" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:20
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