Son Dakika Haberleri: Florentino Perez: 'Bazı Türk takımları NBA'e katılabilir'
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Florentino Perez: 'Bazı Türk takımları NBA'e katılabilir'

1 saat önce

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolda olduğu kadar basketbolda da çılgın hamleler yapıyor.

Florentino Perez: 'Bazı Türk takımları NBA'e katılabilir', System.String[]

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, futbolda olduğu kadar basketbolda da çılgın hamleler yapıyor.


Perez, kulübün basketbol takımıyla ilgili olarak, "Benim hayalim Real Madrid'in, dünyanın en iyi ligi NBA'de oynaması. NBA yönetimine Real Madrid'in Doğu Konferansı'na girip giremeyeceğini sordum. Ancak bunun çok zor olduğunu söylediler. Bazı Türk ve Yunan takımları da NBA'e katılabilir" ifadelerini kullandı.


Türkiye'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes Euroleague'de A lisansa sahip...


Florentino Perez, Real Madrid, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:20 
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