ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü

07.11.2025 23:27
Florida'nın Gainesville kentinde, sosyal medya paylaşımlarında tehditlerde bulunduğu iddia edilen Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis operasyonu sırasında vurularak öldürüldü. Bayhan'ın ailesi, ruhsal sorunlar nedeniyle zorunlu psikiyatrik değerlendirme talep etmişti.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Gainesville kentinde yaşayan 38 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Bayhan, hakkında çıkarılan yakalama emri uygulanırken polis tarafından vurularak öldürüldü.

"TERÖR TEHDİDİ" İDDİASI

Yetkililer, Bayhan'ın sosyal medya paylaşımlarında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığını ve ruh sağlığıyla ilgili ailesinin endişeleri olduğunu bildirdiğini açıkladı. Alachua County Şerif Ofisi, Bayhan'ın Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

OPERASYON SIRASINDA EVDEN SİLAHLA ÇIKTI

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese düzenledikleri operasyon sırasında Bayhan'ın evden silahla çıktığını ve uyarılara cevap vermediğini bildirdi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, K9 köpeği devreye sokulduktan sonra Bayhan'ın belindeki silaha yöneldiği, bu sırada polis tarafından vurulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde bulunan kablolu bir cihaz nedeniyle bomba imha ekibi çağrıldı ancak yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polis memurunun yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi. Bayhan'ın ölümü, Florida'daki "terör tehdidi" soruşturmasının seyrini yeni bir aşamaya taşıdı. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve hem federal hem yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.

BAYHAN'IN AİLESİ "ZORUNLU PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME" TALEP ETMİŞTİ

Türkiye doğumlu olan Ali Bayhan, Gainesville'de bir evin garaj kısmında kiracı olarak yaşıyordu. Ailesi, Bayhan'ın ruhsal sorunlar yaşadığı gerekçesiyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep etti. Mahkemenin gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak karşı tarafı dinlemeden "ex parte" usulüyle talebi kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

