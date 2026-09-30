FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e Türkiye’de yeşil yatırımları ve iklim dönüşümünü hızlandırmak üzere 30 milyon Euro tutarında Yeşil Finansman - Son Dakika
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FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e Türkiye’de yeşil yatırımları ve iklim dönüşümünü hızlandırmak üzere 30 milyon Euro tutarında Yeşil Finansman

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FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e Türkiye’de yeşil yatırımları ve iklim dönüşümünü hızlandırmak üzere 30 milyon Euro tutarında Yeşil Finansman
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Hollanda girişimci kalkınma bankası FMO, Türkiye’nin önde gelen leasing şirketlerinden ve Garanti BBVA’nın iştiraki Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’ye (Garanti BBVA Leasing) 30 milyon Euro tutarında kredi sağladığını duyurdu.

Beş yıl vadeli finansman, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer sürdürülebilir varlıklar dahil olmak üzere uygun yeşil yatırımların finansmanında kullanılacak. Uzun vadeli finansmana erişimi artıracak bu kaynak sayesinde işletmelerin verimliliklerini artıran, kaynak kullanımında etkinliği güçlendiren ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyen teknolojilere yatırım yapmalarına katkı sağlanacak.

FMO tarafından sağlanan finansman, Garanti BBVA Leasing’in yeşil varlık portföyünü daha da büyütmesine olanak sağlarken, Türk şirketlerinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yabancı para finansmanına erişimini de destekleyecek. KOBİ’lere güçlü bir şekilde odaklanan Garanti BBVA Leasing, bu finansman aracılığıyla şirketlerin rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam edecek.

İşlem aynı zamanda Garanti BBVA Leasing’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, Garanti BBVA’nın 2029 yılına kadar 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdünü de destekliyor. İşlem, FMO ile Garanti BBVA arasındaki uzun soluklu iş birliğini de güçlendiriyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik, reel ekonominin finansmanına yönelik yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası. FMO ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni finansman işlemi; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yapan işletmelere sağladığımız desteği güçlendirirken, uzun vadeli fonlama kaynaklarımızı daha da çeşitlendirmemize katkı sağlıyor. FMO ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan ve Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz.”

FMO Finansal Kuruluşlar ECA MENA Bölge Müdürü Ruhi Coşkun, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Uzun vadeli finansmana erişim, işletmelerin daha sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duydukları teknoloji ve varlıklara yatırım yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu Yeşil Finansman ile Garanti BBVA Leasing’in Türkiye genelinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve diğer iklim odaklı yatırımlara yönelik finansman olanaklarını genişletmesini destekliyoruz. Güçlü bir yerel ortakla çalışarak, KOBİ’ler dahil olmak üzere işletmelerin verimliliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve aynı zamanda ülkenin iklim dönüşümüne katkıda bulunmalarına destek olmayı hedefliyoruz.”

Garanti BBVA Leasing Hakkında

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Garanti BBVA Leasing), 35 yılı aşkın faaliyet geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen leasing şirketlerinden biridir. Garanti BBVA iştiraki olan şirket; imalat, ulaştırma, inşaat, enerji ve tarım başta olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde kurumsal, ticari ve KOBİ müşterilerine finansal kiralama çözümleri sunmaktadır. Garanti BBVA Leasing, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim odaklı diğer varlıklara yönelik yatırımları destekleyerek sürdürülebilir finansman alanındaki odağını da giderek güçlendirmektedir.

Garanti BBVA Leasing, Türkiye’nin önde gelen bankacılık gruplarından ve BBVA Grubu’nun bir parçası olan Garanti BBVA’nın yüksek düzeyde entegre bir iştirakidir.

Garanti BankasıHollandaTürkiyeSon Dakika

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SON DAKİKA: FMO’dan Garanti BBVA Leasing’e Türkiye’de yeşil yatırımları ve iklim dönüşümünü hızlandırmak üzere 30 milyon Euro tutarında Yeşil Finansman - Son Dakika
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