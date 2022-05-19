FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI - Son Dakika
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FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI

19.05.2022 02:15

İZMİR'in Foça ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas ederek kısa devre yapması sonucu ilçe merkezindeki trafo patladı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas ederek kısa devre yapması sonucu ilçe merkezindeki trafo patladı. Patlama sonrasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Foça ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan rüzgarın etkisini arttırması sonucu, saat 23.45 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde elektrik telleri birbirine temas etti ardından trafoda patlama meydana geldi. Patlama yangına sebep olurken ilçenin bir bölümünde elektrikler kesildi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Öte yandan, eski bir itfaiye eri olan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafonun tamir edilmesinin ardından elektrik akışı sağlandı.

FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI
FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI
FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI
FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FOÇA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TRAFO PATLATTI - Son Dakika
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