Foça'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Foça'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Foça\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
23.01.2026 04:09
İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, 2'si ağır durumda.

İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazada sıkışan otomobil sürücüsü Murat Özcan(20), itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Foça yönünden gelen Betül Eyüboğlu Şimşek(36) yönetimindeki 35 CUP 884 plakalı otomobil ile Bağarası istikametinden gelen Murat Özcan idaresindeki 35 AR 758 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü Murat Özcan bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Aynı otomobilde bulunan yaralı 4 kişi de ambulanslara alınarak Aliağa ve Foça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olan diğer otomobilin sürücüsü Betül Eyüboğlu Şimşek de ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

