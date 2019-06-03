Son Dakika Haberleri: Foçalı miniklerin karate coşkusu
Son Dakika Spor Haber

Foçalı miniklerin karate coşkusu

1 saat önce

Foçalı minik karateciler, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda başarı gösteren tatami arkadaşları Kaan Yüksel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Foçalı miniklerin karate coşkusu, System.String[]
Foçalı minik karateciler, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda başarı gösteren tatami arkadaşları Kaan Yüksel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda başarı gösteren Kaan Yüksel'in antrenörü Kudret Yüksel, "Sporcu yetiştirmek, hele ki karate branşında yetiştirmek zor iştir. Okulun stresi ve yoğunluğu ile antrenman disiplinini bir arada götürmek zorunda olan minik karateciler üzerilerine düşen vazifeyi harikulade bir şekilde yerine getirdi. Ancak bizler anlık başarıdan ziyade başarının devamlılığından yanayız. Bundan sonraki tüm hayatlarında örnek bireyler olarak yetişmeleri, spor ve eğitimin iç içe olduğu bu tablo hem çocukları hem de aileleri ziyadesi ile mutlu etmişe benziyor " dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Bora Füzesi, Bükreş, Romanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Alper krizi! Yıllığı 14 milyon TL Visca için Beşiktaş'tan çılgın teklif! Tuvana Türkay ile Alper Potuk havalimanını birbirine kattı Golden State, Toronto Raptors karşısında seriyi eşitledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:07:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foçalı miniklerin karate coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]