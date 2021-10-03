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FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR - Son Dakika

FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR

03.10.2021 11:04
FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon tanıtımı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon tanıtımı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. 2021-2022 sezonuna şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan FOMGET Kadın Futbol Takımı ve yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elde ettiği başarılarla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve futbolu kadınlara sevdiren Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezona hazır.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon lansmanına; Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Ahmet Öksüz, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Asbaşkanı Doğan Kaya, FOMGET Kadın Futbol Takımı İdari Sorumlusu Pınar Aydoğdu, FOMGET Kadın Futbol Takımı sporcuları, EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, EGO Spor Karate sporcuları, AMPUTE Milli Futbol Takımı futbolcularından Barış Telli, ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

HEDEF: YENİ ŞAMPİYONLUKLAR

Kadınlar Süper Ligi'nde yarışan FOMGET Kadın Futbol Takımı, bünyesine kattığı yerli ve yabancı yeni transferlerle 2021-2022 sezonunda yeni şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor.

Ankara'yı sporun başkenti yapmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, "FOMGET Kadın Futbol Takımını elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Başkentimizde kadınların futbol oynayabileceğini gösterdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine her zaman maddi ve manevi destek olduk bundan sonra desteklerimiz devam edecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç da, "Mansur Yavaş başkanımızın önderliğinde sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. FOMGET Kadın futbol takımını da elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ MANSUR YAVAŞ'IN DESTEKLERİ İLE HEDEFİMİZİ YÜKSELTTİK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğiyle hedeflerinin şampiyonluk olduğu belirten FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın futbol takımımız başta olmak üzere FOMGET'in yeni sezon tanıtım toplantısını değerli belediye yöneticileri ve sponsorları ile beraber gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene önemli transferlere imza attık ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın desteğiyle hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. "

FOMGET Kadın Futbol Takımı Antrenörü Hilmi Bugüner, "Büyükşehir Belediyesinin bir ferdi olan bizler bu sene zirve hedefiyle yola çıktık" derken, sezona iddialı hazırlanan FOMGET Kadın Futbol Takımı futbolcuları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde futbol oynamaktan duydukları memnuniyeti ve hedeflerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Damla Köse (FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı): "Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyoruz. Hedefimiz gelecek sezonu şampiyon tamamlayarak kupayı Ankara'ya getirmek. "

- Sema Polat: "FOMGET Kadın Futbol takımı olarak yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Mansur Yavaş başkanımızın da desteğiyle inşallah önümüzdeki sezon şampiyon olacağız. "

-Ebru Şahin: "Yeni sezon hazırlıklarına 1. 5 ay önce başladık. Antrenörlerimiz eşliğinde hazırlıklarımız oldukça iyi geçiyor. Takımımıza çok iyi takviyeler yaptık. Hedefimiz önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak. "

FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezon tanıtım toplantısına katılarak takıma destek veren ASKİ Sporlu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ise, "Eminim ki yeni sezonda şampiyon olacaklar ve kupayı Ankara'ya getirecekler" sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Tanıtım toplantısı FOMGET Halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR
FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Futbol, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum FOMGET KADIN FUTBOL TAKIMI YENİ SEZONA HAZIR - Son Dakika


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