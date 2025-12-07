Fonseca, Cezası Sona Erdi ve Dönüyor - Son Dakika
Fonseca, Cezası Sona Erdi ve Dönüyor

Fonseca, Cezası Sona Erdi ve Dönüyor
07.12.2025 15:22
Paulo Fonseca, 9 aylık cezasının ardından bugün Lorient maçında kulübeye dönüyor.

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te Brest maçında hakeme yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık cezanın sona ermesiyle birlikte bugün oynanacak Lorient karşılaşmasıyla birlikte kulübeye dönecek.

Olympique Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 2 Mart 2025'te oynanan Brest maçının hakemine yönelik hareketi nedeniyle aldığı 9 aylık ceza sona erdi. Fonseca, bugün TSİ 22.45'te oynanacak Lorient maçında takımının başında olacak. Fransa Ligue 1 Disiplin Komitesi tarafından verilen cezanın 30 Kasım 2025 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte Portekizli teknik adam sahadaki yerini alabilecek.

52 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Lyon, Fransa Ligue 1'de 14 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Paulo Fonseca, Lorient, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fonseca, Cezası Sona Erdi ve Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fonseca, Cezası Sona Erdi ve Dönüyor - Son Dakika
