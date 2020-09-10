Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika

Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma misyonuyla gerçekleştiren Ford Otosan'ın yayınladığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, şirketin toplumu odağına alarak hayata geçirdiği projeler kamuoyu ile paylaşıldı.

Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı, System.String[]

Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma misyonuyla gerçekleştiren Ford Otosan'ın yayınladığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nda, şirketin toplumu odağına alarak hayata geçirdiği projeler kamuoyu ile paylaşıldı.

Ford Otosan açıklamasına göre, şirket, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları'nın "temel" (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Şirket, sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki ve sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören "FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"ndeki yerini koruyarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP) notunu C'den B'ye yükseltti.

Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde üretim faaliyetlerinin çevresel etkisi azaltılıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, ürettiği birim araç başına düşen enerji tüketimini ve sera gazı salınımını azaltma hedeflerine ulaşmak üzere çalışan Ford Otosan, farklı enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini hayata geçiriyor.

Şirket, Gölcük ve Sancaktepe fabrikalarında bina dış cephesini kapsayan panellerden oluşturulan Solarwall sistemiyle ısıtma, soğutma ve havalandırma için güneş ışınlarını kullanıyor. Ayrıca, Gölcük Fabrikası'nda kurulan yedi rüzgar türbini ile şirket, tükettiği enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya çalışıyor.

Aydınlatma konusunda ise LED dönüşümlere odaklanan şirket, 2019'da hayata geçirdiği Suntracker sistemleriyle güneşten gelen ışığı atölyelerini aydınlatmak için kullanmaya başladı.

Kurum içi girişimcilik ve inovasyon kültürü üretim süreçlerinde verimlilik sağlıyor

Ford Otosan, çalışanların fikirlerine ve uzmanlıklarına değer vererek bu amaçla yetkinliklere yatırım yapıyor ve inovatif projeleri destekliyor.

Bunlardan biri üretim süreçlerini mükemmelleştirmeye katkı sağlayacak WhistleTracker Projesi oldu. Ustaların preslenme esnasında oluşan sesi dinleyerek parçalarda hasar olup olmadığını anladığı, ciddi bir uzmanlık, vakit ve yetkinlik gerektiren bu süreçten esinlenerek geliştirilen projede, özel yazılımlarla elde edilen ses verileri dijital filtrelerden geçirilerek parçada hata varsa anında tespit edilmesini sağlıyor.

Ürün, süreç ve iş modellerinde yenilikçiliği benimseyen Ford Otosan, sadece geleneksel bir araç üreticisi olarak değil, hizmet üretip sektöre yön veren, hayal edilenin ötesinde ulaşım olanaklarını şekillendiren ve yenilikçilikle ön plana çıkan bir şirket olmayı hedefliyor.

"Ürünlerimizi daha da sorumlu hale getiriyoruz"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuza ulaşma yolunda sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve yalınlaşma süreçlerine odaklanarak kurum içi girişimcilik ve inovasyonu şirketiminizin tüm kademelerine yaymaya 2019 yılında da devam ettik. Büyük Veri'yi kullanarak, üretim süreçlerimizde daha fazla verimlilik sağlarken, üretim faaliyetleri kaynaklı çevresel performansımızı geliştiriyor, ürünlerimizi daha da sorumlu hale getiriyoruz.

Ayrıca, çevik çalışma şekli ile daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçleri için çalışmalarımıza devam ediyor, hiyerarşiyi yok ediyoruz. Yarını inşa ederken, farklılıkları ve çeşitliliği destekliyor, sektördeki kadın-erkek eşitliğini sağlamak için öncü adımlar atıyoruz. İşe alımlarda kadın kotası uygulaması ile otomotiv sektöründe kadın istihdamı lideriyiz. Çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkan tüm yenilikçi projeler ve dönüşüm sayesinde hedeflerimize ulaşıyor, rekabet gücümüzü artırırken sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ford Otosan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı - Son Dakika

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