Ford Otosan'dan Türk Kızılaya minibüs bağışı - Son Dakika

Ford Otosan, Türk Kızılay Gölcük Şubesine minibüs bağışında bulundu.

Türk Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, yaptığı açıklamada, Ford Otosan yetkililerine, hizmetlerin daha çok ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için minibüse ihtiyaçları olduğunun bildirdiliğini ve taleplerinin olumlu karşılandığını belirtti.

Barış, Ford Otosan'ın, Türk Kızılay Gölcük Şubesine minibüs bağışladığını aktararak, "Ford Otosan Fabrika yetkililerine teşekkür ediyorum. İlçemizde ve Kocaeli geneline istihdam sağlayan Ford Otosan, ayrıca ilçemizde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına çok sayıda destek sağlamıştır. Bu gün de ilçemizde hizmet veren Türk Kızılay şubemize talebimiz üzerine minibüs bağışladılar." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay olarak her zaman halkın yanında olduklarını ve ihtiyaç sahiplerine yardım yaptıklarını anlatan Barış, "Özellikle afet dönemlerinde Türk Kızılay, en kısa sürede afet bölgesinde yer alıyor. Verilen bu destekle şubemiz hizmet akışını daha seri olarak yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.