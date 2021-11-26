Üye Girişi
Ford Otosan yeni girişimi "Rakun"u tanıttı - Son Dakika

Ford Otosan yeni girişimi "Rakun"u tanıttı

26.11.2021 14:21
Ford Otosan yeni girişimi "Rakun"u tanıttı

Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretiminde sahip olduğu bilgi birikimini inovasyon gücüyle birleştirerek ortaya çıkardığı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ü tanıttı.

Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretiminde sahip olduğu bilgi birikimini inovasyon gücüyle birleştirerek ortaya çıkardığı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ü tanıttı.

Fort Otosan açıklamasına göre, Şirket, yeni girişimi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. şirketi ile yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm kullanıcılar için farklı iş modelleri ile hizmet sunmayı hedefliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sorumlu olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, günümüzde pek çok sektörde büyük dönüşümler yaşandığını ve kuralların yeniden yazıldığını dile getirdi.

Yenigün, "Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4'ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Mobilite alanındaki faaliyetlerimizi ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu amaç kapsamında yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tam elektrikli Rakun Pro 2 ve Pro 3'ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz"

Rakun Mobilite AŞ. Genel Müdürü Eren Atlı ise gerek teknolojik gelişmeler gerekse de salgınla birlikte ticarette yeni bir dönem yaşandığını dile getirdi.

Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmelerin, verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi yüzde 100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacağını belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Diğer yandan bu sektörde en önemli noktalardan biri de araçların sürekli çalışır halde olması ve hızlı servis hizmeti. Bu nedenle satış sonrası servis en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız. Tam elektrikli Rakun Pro2 ve Pro3'ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

Rakun Pro 2 ve Pro 3, İstanbul'un dik yokuşlarını zorlanmadan çıkacak

Açıklamada aktarılanlara göre, yokuş çıkma yeteneğinin özellikle elektrikli motorlarda önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak geliştirilen Rakun Pro2 ve Pro3 için yokuş çıkabilme kapasitesi en kritik önceliklerden biri oldu. Araç, yenilikçi elektrikli motor teknolojisiyle gücü doğru şekilde tekerleklere ileterek, özellikle İstanbul'un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabiliyor. 3 tekerlekli Pro3 versiyonu ise yükleri daha rahat taşımaya yardımcı olurken, arka iki teker bağımsız süspansiyonu sayesinde virajlarda normal 2 teker gibi manevra kabiliyetine sahip.

Pro2 ve Pro3'te bulunan 5 kW/h'lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile rahat ve kolay bir şekilde şarj edilebiliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ford Otosan yeni girişimi 'Rakun'u tanıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı! 14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı! Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin 14:06 Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Türk-İş'in 12:52 Türk-İş'in "Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçları Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira

Son Dakika Haberleri
14:20 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!
14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü
14:05 Kırklareli'nde korkutan mesaj: Derhal sığınağa girin
14:03 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü         
14:10
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
14:04
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi         
12:35
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca aloe vera ekti! 4 dönümden 90 bin lira gelir sağlayacak Sebzeden yeterli parayı kazanamayınca aloe vera ekti! 4 dönümden 90 bin lira gelir sağlayacak         
10:22
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ford Otosan yeni girişimi "Rakun"u tanıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement