Ford Trucks'tan kışa hazırlık için avantajlı kampanyalar

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, aracının kışa hazırlıklı girmesini isteyen müşterileri için avantajlı kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, marka, 13 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında tüm modeller için geçerli olan kış kampanyalarını devreye alırken kampanya kapsamında müşteriler, araçlarının AdBlue, antifriz ve silecek lastiklerini avantajlı fiyatlarla değiştirme fırsatına sahip oluyor.

Marka, ek olarak, 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında müşterilerine şanzıman için belirli orijinal yedek parçalarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası sunuyor.

Aynı zamanda, 13 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında markanın inşaat serisi araçlarına yönelik diferansiyel kampanyası kapsamında, Ford Trucks 4142D ve 3542D araçlara özel belirli diferansiyel parçalarında yüzde 50'ye varan indirim fırsatı bulunuyor.

Ford Trucks, yeni kampanyalarının yanı sıra 2020 başından bu yana devreye aldığı satış sonrası kampanyalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, garanti süresi dolmuş tüm araçlara özel Ekoservis Kampanyası, yol serisi ve inşaat serisi araçlara özel baskı balata kampanyası, çekici serisi ve yol serisi araçlara özel fren disk ve balata kampanyalarını sunuyor. Ford Trucks, 1846T ve E6 serisi araçlara özel motor revizyon kampanyası da devam ediyor.