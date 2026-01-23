Forklift Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasının bahçesindeki forkliftten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesine kamyonetiyle talaş almaya gelen Yüksel E. (49), üstüne çıktığı forkliftten düşüp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.