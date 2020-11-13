Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

Hamilton 15. basamakta

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

Vettel 5'inci, Raikkonen 16'ncı sırada

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

İlk antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark 1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077 2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 +0.241 3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 +0.430 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 +0.466 5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 +0.543 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 +1.661 7 Lando Norris McLaren 1.37.216 +2.139 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 +2.426 9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 +2.552 10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 +3.351 11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 +3.431 12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 +3.535 13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 +4.407 14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 +4.948 15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 +5.148 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 +5.958 17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 +6.777 18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 +10.079 19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 +11.385 20 George Russell Williams 1.49.256 +14.179

Son Dakika

Savcılığın hamlesi sonrası Kadir Şeker hakkındaki cezaya iki tarafın avukatlarından da itiraz geldi

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor

28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi

İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek

Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü