Formula 1'de heyecan Kanada'da yaşanacak
19 dakika önce
Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Kanada Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Formula 1'de sezonun altıncı yarışı olan Kanada Grand Prix
'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
2019 Formula 1'de heyecan bu hafta Kanada'da devam edecek. Sezonun altıncı yarışı Kanada'nın Montreal
şehrinde bulunan 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 9 Haziran günü TSİ 21.10'da gerçekleştirilecek.
Son olarak İspanya
'da yapılan yarışı ise Mercedes
pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton
kazanmıştı. Kanada Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:
Pilotlar klasmanı
1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 137 puan
2- Valtter Bottas (Finlandiya
): 120 puan
3- Sebastian Vettel
(Almanya
): 82 puan
4- Max Verstappen
(Hollanda
): 78 puan
5- Charles Leclerc (Monaco): 57 puan
Takımlar klasmanı
1- Mercedes: 257 puan
2- Ferrari
: 139 puan
3- Red Bull
: 110 puan
4- McLaren
30 puan
5- Racing Point 17 puan - İSTANBUL
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