Üye Girişi
Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor - Son Dakika

Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor

04.12.2021 15:31
Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor

Turkcell'in televizyon platformu TV+, dünyanın önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyor.

Turkcell'in televizyon platformu TV+, dünyanın önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+'ta spor şöleni devam ediyor. Dünyanın en önemli spor organizasyonları Formula 1 ve NBA'in yanı sıra Avrupa'nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Lig'in ve İtalya Serie A'nın heyecanı TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.

Formula 1'de sezonun son yarışlarından Suudi Arabistan Grand Prix'si 5 Aralık'ta, Abu Dhabi Grand Prix'si ise 12 Aralık'ta TV+'ta yayınlanacak.

TV+'ta aralık ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da devam edecek. Aralık ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar TV+'ta basketbolseverlerle buluşacak.

Serie A'da sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri daha futbolseverlerle buluşacak. Ligin seyrini değiştirecek maçta lider Napoli, 19 Aralık'ta Milan'a konuk olacak.

TV+ aralık ajandası şöyle:

"Formula 1; 5 Aralık | Suudi Arabistan GP, 12 Aralık | Abu Dhabi Grand Prix. Premier Lig; 19 Aralık | TottenhamLiverpool, 26 Aralık | Manchester City – Leicester City, 28 Aralık | Leicester City - Liverpool. İtalya Serie A; 4 Aralık | Roma - Inter, 19 Aralık | Milan – Napoli."

Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor

Formula 1, Şampiyon, Türkiye, Aralık, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:28 Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
16:25 Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!
16:15 Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
Fenerbahçe kazandıran stratejiyi bozmayacak! Balkan açılımı resmen başladı Fenerbahçe kazandıran stratejiyi bozmayacak! Balkan açılımı resmen başladı         
16:53
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:59:44. #1.12#
SON DAKİKA: Formula 1'de şampiyon TV+'ta belli oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement