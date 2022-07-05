Formula 1'deki feci kazanın gizli kahramanı!

Formula 1 dünyası 3 Temmuz'da gerçekleşen yarış ile yine gündeme oturdu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Britanya GP'de gerçekleşti. Ancak yarışa inanılmaz bir kaza damga vurdu. Guanyu Zhou, kaza yapıp metrelerce ters bir şekilde sürüklendi.

Guanyu Zhou: "Halo beni kurtardı"

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki Silverstone Pisti'nde düzenlenen yarış, adeta nefesleri kesti. Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandığı yarış, yaşanan korkunç kaza ile ile izleyenleri korkuttu.

Hangi otomobil markası kime ait?

lpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un araçlarının karıştığı kazada Guanyu Zhou'yu ölümden kurtaran detay yine dikkatleri çekti.

Yarış arabasılarında kokpitinin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturan kısmen kapalı titanyum koruma bulunur. Halo kokpit olarak bilinen koruma kalkanı, sürücünün adeta hayatını kurtardı. Kazada metrelerce ters bir şekilde sürüklenen Zhou, kazanın ardından bir Tweet ile iyi olduğunu açıkladı.

Ben iyiyim, her şey temiz. Halo bugün beni kurtardı. Nazik mesajlarınız için herkese teşekkürler!

Halo, ilk olarak Mercedes-Benz Motorsports tarafından tasarlandı. Ancak devam eden süreçte Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) geliştirme sürecinde devreye girdi. Halo kokpitler, estetiği nasıl bozabilir endişesiyle F1 tutkunları tarafından zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak dün yaşanan olay, bu eleştirilere cevap niteliği taşıyor.

Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın…