Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtımı yapıldı

İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtımı yapıldı, System.String[]
İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a dönen Formula 1'e, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapasitenin yarısı olan 100 bin seyirci alınacağını açıkladı ve "Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye'nin 2005-2011 yılları arasında ev sahipliği yaptığı, tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışıyla ilgili detayların paylaşıldığı basın toplantısı düzenlendi.2020 yılı takvimine Intercity İstanbul Park'ın da girdiği açıklanan Formula 1TM yarışlarına ilişkin yeni müjdeyi Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak açıkladı. Intercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1TM DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tüm Türkiye'de büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, "Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1TM yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30'uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL'ye gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1TM heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.EYLÜL'ÜN İKİNCİ HAFTASI BİLETLER SATIŞA ÇIKACAKFormula 1TM'in Türkiye'ye döneceğinin açıklandığı andan itibaren çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını vurgulayan Vural Ak, en çok sorulan sorunun biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları olduğunu belirtti. Vural Ak, "Formula 1TM 'in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1TM'yi geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Bu sebeple, vatandaşlarımızdan gelen geri bildirimleri de dikkate alarak, Formula 1TM yönetimini ikna edip bilet fiyatlarını, herkes için ulaşılabilir bir rakam olarak sayılabilecek günlük 30 TL'ye gelecek şekilde belirledik. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.YARIŞI 100 BİN KİŞİ CANLI İZLEYECEK, PANDEMİ ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE ALINACAKIntercity İstanbul Park'ın 200 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceğini kaydeden Vural Ak, "100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1TM yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız" dedi.Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da aktaran Vural Ak, şöyle devam etti: "Formula 1TM hafta sonunda diğer bir sürprizimiz de ülkemizin en büyük otomobil, motor sporları ve aile festivali olan V Weekend Motoring'i de yarış hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, Türk sporcularımızın yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, V Weekend Motoring Festivali kapsamında otomobil şov ve gösterileri, farklı araç markalarının ve motosikletlerin tanıtım stantları, test sürüşleri, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak.""TAKVİMDE KALICI OLMASI ÇOK GÜÇLÜ BİR İHTİMAL"Formula 1TM'in Türkiye'ye geri dönüş hikayesi hakkında da bilgi veren Vural Ak, şunları söyledi: "2013 yılında pistin işletmesini aldığımız gün itibarıyla Formula 1TM yarışlarını ülkemize geri getirmek için çalışmalara başladık. Bu esnada FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası ve Ferrari Racing Days gibi saygın yarış serilerine ev sahipliği yaptık. 2017 yılında Formula 1TM'in Liberty Media şirketine satılması ile yeni CEO Chase Carey ile hızlıca irtibata geçerek kendisini ülkemize davet ettik.  Sayın Cumhurbaşkanımızın Chase Carey'i kabul etmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda proje T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerine girdi ve yarışın ülkemize getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi yetkisi Intercity'ye verildi. Bu görüşme Formula 1TM'in yeni yönetiminin de gerçekleştirdiği ilk ülke görüşmesi oldu. Formula 1TM'i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek Formula 1TM anlaşmasını tamamladık. Dünya böylesine zorlu bir yıl geçirirken devletimize yük olmadan bu büyüklükte bir organizasyonu ülkemize kazandırdığımız için çok gururlu ve mutluyuz. Intercity İstanbul Park olarak yarışı başarılı bir şekilde organize ettiğimiz takdirde önümüzdeki yıl başlayacak uzun süreli bir kontratın kapısını da aralamış olacağız. Ayrıca Formula 1TM'in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile tüm dünyadan gelen ilgi ve heyecan Formula 1TM yönetimini de oldukça şaşırttı ve yarışımızın kalıcı olarak takvimde yer alması ihtimali güçlendi."TÜM DÜNYADAN 500 MİLYON KİŞİ YARIŞLARI İZLİYORFormula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor.Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunuyor.Organizasyon 500 milyon tekil izleyiciye sahip.Formula 1 ekosistemindeki markalar; Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor.200 ülkede ve 250+ kanalda yayınlanıyor.Toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor.Intercity İstanbul Park takvimin 14'üncü yarışı olacak.Intercity İstanbul Park'ta yarışı canlı olarak 100 bin kişi takip edecek.RAKAMLARLA INTERCITY İSTANBUL PARKIntercity İstanbul Park, Tuzla ilçesinde 2.215.000 metrekare alana kurulu.Pistin mimarı Hermann Tilke, pisti 5.338 km uzunluğunda, 14 - 21.5 metre genişliğinde ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarladı.Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet. İnişli - çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim yüzde 8.145'tir.Intercity İstanbul Park, saat yönünün tersi istikamette işleyen yapısı, 40 metreyi bulan yükseklik farkı ve zorlu pist şekli ile dünyada yarışmacıların en sevdiği ilk 3 pistten biri olarak gösterilmektedir.4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer buluyor.INTERCITY İSTANBUL PARK'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİPist uzunluğu: 5.338 mPist genişliği: 14 - 21.5 mÇevre yolu uzunluğu: 5.482 mİç yolların toplam uzunluğu: 5.482 mEn keskin virajın yarıçapı: 15 mPistteki en uzun düzlük uzunluğu: 720 mStart-finish düzlüğü uzunluğu: 655.5 mPistteki toplam sağ viraj sayısı: 6 adetPistteki toplam sol viraj sayısı: 8 adetPistteki toplam viraj sayısı: 14 adetPistteki toplam düzlük sayısı: 4 adetPistteki en yüksek boyuna eğim: %8.145Alt geçit sayısı: 4 adet

Üst geçit sayısı: 3 adet

- İstanbul

İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'nin tanıtımı yapıldı - Son Dakika Spor

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