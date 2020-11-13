Formula 1 Türkiye heyecanı Tivibu'da

Türkiye'de yeniden düzenlenen Formula 1, 15 Kasım Pazar günü Tivibu 73'üncü Kanal'daki S Sport'tan yayınlanacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin dijital televizyon platformu Tivibu futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına kadar pek çok dalda sporseverlere zengin içerikler sunmaya devam ediyor.

Dokuz yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de düzenlenen Formula 1 mücadelesi, 15 Kasım Pazar günü 13.10'dan itibaren Tivibu 73'üncü Kanal'daki S Sport'tan seyirciyle buluşacak. Formula 1'in sıralama turları da 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te aynı kanaldan ekranlara gelecek.

Formula 1'in yanı sıra futboldaki milli maç heyecanı da Tivibu'da yaşanacak. A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Rusya'yı konuk edeceği mücadele de Tivibu 22'nci Kanal'daki TRT'de olacak.

Ayrıca UEFA Uluslar Ligi'ndeki Almanya- Ukrayna, Belçika- İngiltere, Arnavutluk- Kazakistan, Azerbaycan- Karadağ, Portekiz- Fransa, Hollanda-Bosna Hersek ve İtalya- Polonya maçları Tivibu 73'üncü Kanal'daki S Sport ve Tivibu 74'üncü Kanal'daki S Sport 2'den yayınlanacak.

Futbolun yanı sıra basketbol heyecanı da Tivibu'da devam edecek. ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Bahçeşehir Koleji- Bursaspor, Türk Telekom- Fenerbahçe Beko, Tofaş-Ormanspor, Darüşşafaka- Galatasaray, A.Petkim- Beşiktaş, Gaziantep- Fethiye Bld ve Anadolu Efes- Afyon Bld. karşılaşmaları hafta sonu Tivibu Spor 2 ekranlarında yer alacak.