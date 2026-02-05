Fosforlu Montla Hırsızlıkta Yakalandı - Son Dakika
Fosforlu Montla Hırsızlıkta Yakalandı

05.02.2026 15:10
Konya'da 4 evden hırsızlık yapan Burhan Gürbüz, montundaki fosforlu renk sayesinde yakalandı.

1) 4 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ, MONTUNDAKİ FOSFORLU RENK SAYESİNDE YAKALANDI

KONYA'da, 4 evden 12 bin TL ve 11 gram altın çalan Burhan Gürbüz (33), montundaki fosforlu renk sayesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde pencereleri zorlanarak açılıp girilen 4 evden altın ve para çalınması üzerine çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, yaklaşık 6 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarının toplam 73 saatlik görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, gece görüntülerinde bir kişinin montundaki fosforlu rengin parladığını fark etti. Bu detayla eşkal tespiti yapan ekipler, şüphelinin aynı mahallede oturan ve girdiği evleri tanıyan Burhan Gürbüz olduğunu belirledi.

IŞIĞI YANMAYAN EVLERİ SEÇMİŞ

Burhan Gürbüz, düzenlenen operasyon evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan 11 gram altın, 12 bin TL ve 5 avro ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Gürbüz, ilk ifadesinde, mahalleyi yaya olarak gezdiğini ve özellikle ışığı yanmayan evleri hedef seçtiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

15:55
